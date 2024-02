El lapidario calificativo del presidente de Comunicaciones al árbitro, tras el escandaloso penal a Riestra: "Nos pusieron a un..."

Hacía mucho calor, es verdad. La temperatura rondaba los 37 grados y la sensación térmica superaba los 40 en la cancha de Temperley. Pero el piletazo de Gonzalo Bravo en el área de Comunicaciones en el minuto 99 de un partido que moría en el 0-0 será recordado. Aunque no tanto como la sanción del polémico árbitro Joaquín Gil, que en una decisión escandalosa cobró penal para Riestra. Todo con transmisión en vivo y en directo.

De esa manera y tras el gol desde los doce pasos de Benegas, el humilde Cartero, que milita en la Primera B, fue despojado de la posibilidad de definir ante el Guapo la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina en una tanda de penales.

Mirá el video

Todo Comu se le fue al humo a Gil, incluido su DT, Arnaldo Sialle, que conocía al juez del Federal A, donde acumula varios arbitrajes escandalosos. Y tras el partido, mientras Riestra posaba con el cheque, Ezequiel Segura, presidente del club de Agronomía, se descargó en cuanto micrófono le apareció, y fue lapidario con el calificativo para el árbitro del partido.

“Estoy indignado. Es una vergüenza lo que está pasando. Me habían dicho que el árbitro era peligroso, nos pusieron a un sicario. Este arbitro no puede dirigir más. Que se compre una chacra con la guita que le dieron. Que Beligoy se haga cargo. Voy a hablar con Tapia y todos los que haya que hablar. Esto no puede pasar nunca más", lanzó el mandamás de Comunicaciones en diálogo con radio La Red.

El club perjudicado también descargó su bronca en las redes, con un particular posteo y citando a Marcelo Bielsa: "El juego fue creado para superar al rival valiéndose de la belleza de los elementos que tiene el propio juego, y no para sobrepasar su reglamento buscando sacar ventajas para superar al rival", plasmó Comunicaciones en su cuenta de Instagram, junto a una foto de la protesta del equipo contra el árbitro.