El Kun Agüero reveló cuándo tenía pensado volver a jugar en Independiente: “No lo quería decir porque…”

El Kun Agüero prendió el micrófono y se refirió nuevamente a Independiente. El exfutbolista dio detalles de lo que tenía en mente, relacionado a una posible vuelta al Rojo, la que se terminó frustrando por su episodio cardíaco en 2021, que lo obligó a dejar la práctica profesional.

Agüero supo brillar con la camiseta de Independiente, desde su debut en 2003 cuando apenas tenía 15 años. Luego de una larga carrera en Atlético de Madrid, Manchester City y un pequeño paso por Barcelona, el delantero prometió regresar al club que lo formó como jugador, pero no pudo cumplir.

"Me imaginaba terminar en el (Manchester) City a los 32 o 33 años y seguir en Europa por el Mundial 2022. Después, quería ver si seguía un año más y ahí estaba la idea de si volvía a Independiente", confesó.

Agüero brilló en Independiente. Pretendía volver. (Foto: archivo)

"Tampoco lo quería decir porque era ilusionar a la gente. Capaz después se me daba un año más en el Barcelona. Apareció el Barca y es imposible decir que no, podía jugar con Leo...", agregó. Finalmente no jugó con Messi, que en el mismo mercado de pases se fue libre a París Saint Germain.

Finalmente, a los 33 años recaló en Barcelona y si su idea era quedarse un año más después del Mundial, a la edad de 35 (por estas fechas) hubiese analizado su regreso al fútbol argentino. Sobre por cuánto tiempo jugaría, Agüero también tenía un objetivo: "La idea era poder venir seis meses o un año. La idea era jugar acá y después tirar los botines. No pasó eso".

De haberse cumplido el plan, tendríamos al Kun disfrutando de sus últimos partidos como profesional en esta temporada de la Liga Profesional. El destino quiso que ahora disfrute de su otra pasión, el stream.