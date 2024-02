La bomba sobre Checo Pérez y Red Bull que sacude la Fórmula 1

Luego del bombazo que significó el anuncio de Ferrari y Mercedes sobre Lewis Hamilton, las noticias fuertes sobre la Fórmula 1 están a la orden del día. Ahora, según informan medios internacionales, el mexicano Sergio Pérez podría perder su asiento en Red Bull y Alexander Albon, actualmente en el equipo Williams, sería su reemplazante.

Albon ocuparía el lugar de Checo en 2025.

El periodista Peter Windsor fue quien aseguró que el tailandés es el elegido para ser nuevamente compañero de Max Verstappen: “Según tengo entendido, a Albon le ofrecieron un contrato de tres años a partir de 2025. Así que creo que lo veremos junto a Max Verstappen en el Red Bull".

"No puedo imaginar que vaya a decir que no a eso, por lo que tengo entendido, es 90 por ciento correcto”, reveló Windsor. Aunque Albon no dejó un buen recuerdo en su paso por Red Bull, el equipo podría verlo como una opción interesante. Checo Pérez, por su parte, busca la renovación con un historial que incluye 25 Top 3, un tercer lugar en 2022 y el subcampeonato del año pasado.

“Yo lo hice mejor que Checo en Red Bull. Max clasificaba tercero o cuarto, a veces incluso quinto. A veces terminaba las carreras, generalmente tercero o cuarto. Así que en algunas carreras estaría quizás tres o cuatro décimas detrás de él”, aseguró tiempo atrás Albon que, al parecer, tendrá una nueva chance en la escudería austriaca.