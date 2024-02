¿Fue el mejor partido de River en la era Demichelis? La sincera respuesta de Borja

River no le dio respiro a un Vélez que mostró una pálida imagen en el estadio Monumental. El equipo de Martín Demichelis dominó de principio a fin y se despachó con un contundente 5-0 ante el Fortín. Los goles llegaron de la mano de Miguel Borja, quien convirtió un triplete, y Facundo Colidio, que anotó los dos restantes.

Tras el pitazo final quien alzó la voz fue la figura del partido. El colombiano, que es el máximo goleador de la Copa de la Liga con cinco tantos en tres partidos, enfrentó los micrófonos de la televisación oficial y analizó lo sucedido en el campo de juego, donde su equipo barrió sin problemas a su rival.

Mirá el video

Para comenzar, Borja se refirió al momento en el que tuvo que ir a pedirle la pelota a Facundo Tello, árbitro del encuentro: "Agradecido primeramente con Dios por la victoria, porque se la aportó al equipo.. Ya se la estaba llevando, me tocó ir por él y decirle que era mía".

"Había hecho un par con la Selección colombiana Sub 20. Con Palmeiras había marcado hat-trick. Con Atlético Nacional también. en Sudamericana. Son momentos especiales porque no siempre se marca de a tres. Estoy agradecido por el triunfo. Nos vamos contentos a casa", recordó sobre los tripletes que marcó en su carrera.

Al ser consultado sobre cuál fue el gol que más le gustó de los tres que convirtió durante la jornada de este domingo en cancha de River, el delantero colombiano reveló: "El primero, porque fue luchado. El defensa me seguía a todos lados y en una de esas me pude safar y pude marcar el gol".

Para finalizar, cuando le preguntaron si este fue el mejor partido del equipo en la era Demichelis, sentenció: "No sé, no sé. Con Fluminense también jugamos muy bien. Hay muchos partidos donde no marcamos cinco goles, pero jugamos súper bien como el mundo River lo exige. Estos cinco goles hacen parte también de esa historia".