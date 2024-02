El “incendiario” pedido de Tevez tras el grosero error del colombiano Aguilar ante Gimnasia: “Necesitamos un…”

Independiente tuvo un fallido debut como local en esta Copa de La Liga. El equipo de Carlos Tevez perdió ante Gimnasia, no pudo mantener el invicto en el torneo, y el entrenador brindó una conferencia de prensa en la que no buscó excusas para justificar el resultado del encuentro y realizó un pedido que generó controversia teniendo en cuenta que "incendió" a un futbolista del plantel.

uD83DuDC3AuD83DuDD25 • SARAVIA PUSO EL PRIMERO PARA EL LOBO

El uruguayo luchó y forzó el error para quedar mano a mano con Rey y poner el 1-0 de #GELP ante Independiente.



uD83CuDDFAuD83CuDDFEuD83DuDC4FuD83CuDFFC Primer gol para Rodrigo Saravia con la camiseta del Lobo. pic.twitter.com/5gc1fX7PNo — Legión Tripera (@LegionTripera) February 3, 2024

Es que un grosero error del central Felipe Aguilar, que quiso darle un pase a Rodrigo Rey, la pelota le quedó muy corta, y Rodrigo Saravia aprovechó para marcar el gol de la victoria, colocó al colombiano en el ojo de la tormenta y el Apache no dudó: "Necesitamos un central más, pero ya van tres fechas y no me voy a quejar ahora".

"Perdimos por un error nuestro, pero yo soy el responsable de que el equipo no pueda demostrar el juego que todos queremos, ahora tenemos que pensar en el jueves y en seguir creciendo", agregó. Ese día, el "Rojo" visitará a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha de la Copa LPF.

Tevez, durante el mercado de pases, había pedido por Carlos Izquierdoz (Sporting Gijón), Alan Franco (San Pablo) y Leonardo Morales (Gimnasia) aunque ninguno terminó llegando y solamente se concretó el arribo de Juan Manuel Fedorco, zaguero de 23 años que arribó desde Nueva Chicago, pero que todavía no hizo su presentación: "El tema es que hizo pretemporada física y no con pelota. Mirá si lo ponía y el error que tuvo Aguilar lo cometía él", explicó el DT al respecto.

Ante esto, la dirigencia hará un último intento por Franco Paredes, defensor de 24 años que se encuentra a préstamo en Sarmiento y cuyo pase pertenece a River. Sacarlo de Junín no será sencillo ya que Sergio Rondina, técnico del equipo de Junín, lo quiere retener.