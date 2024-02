“Vivimos en casa de Cristiano Ronaldo casi un año”

En las últimas horas, Anderson, un exfutbolista brasileño que se desempeñó en el Manchester United, brindó una entrevista y reveló una historia de cuando se desempeñaba en el conjunto inglés y que tiene a Cristiano Ronaldo como principal protagonista.

"Nani y yo vivimos en casa de Cristiano Ronaldo durante casi un año. El entrenamiento era a las 9:30, pero a veces teníamos que ir a las 6:30, porque Ronaldo estaba en el club e íbamos con él. Nani y yo dormimos allí en las camillas y esperamos, porque su trabajo tenía que empezar", comenzó explicando el exmediocampista que se retiró en 2019.

Luego, continuó en diálogo con Globoesporte: "Nada más llegar a Mánchester me fui a casa de Cristiano. Se lo agradezco mucho. Me adoptó. Nani y yo vivimos en casa de CR7 durante casi un año. Nos fuimos porque queríamos irnos. Por él nos hubiésemos quedado allí. No gastamos nada. Nani y yo, para no ser tontos, tuvimos que hacer al menos la compra. Cristiano nos llevó a entrenar, nos alimentó y tenía un cocinero para nosotros. Había una piscina dentro y fuera de la casa, un jacuzzi, una cancha de tenis”.

Cristiano Ronaldo y Anderson fueron compañeros en el Manchester United. (Foto: archivo)

Los inicios de Anderson en el fútbol profesional fueron muy alentadores, dado que ganó el Balón de Oro del Mundial Sub-17 de 2005 y Golden Boy en 2008. Además, obtuvo 12 títulos en su ciclo en el Manchester United. Sin embargo, dejó una reflexión: "Si tuviera el cinco por ciento de la mentalidad de Cristiano Ronaldo, hubiese estado entre los 20 mejores mediocampistas de ese momento. Algo muy brasileño pensar que ya ganamos todo y que todo está resuelto. De no querer algo un poquito más”.

Esta anécdota de Anderson, que en la actualidad tiene 35 años, demuestra los motivos por los que Ronaldo sigue vigente a solamente unos días de cumplir 39 años. Cierto es que el portugués ya no se encuentra bajo la exigencia europea, pero en el fútbol de Arabia Saudita sigue dando muestras de su calidad y de su mentalidad ganadora.