Una leyenda del Manchester United liquidó a Alejandro Garnacho: "No soy admirador suyo, es muy..."

Alejandro Garnacho ya no es solo una promesa en Manchester United. Con el correr de los años, desde su temprano debut, logró hacerse con un puesto en el 11 titular del entrenador Erik Ten Hag y se convirtió en realidad. Es por eso, que también es juzgado como tal y las deficiencias en su juego son juzgadas con menos benevolencia.

Está claro, aún Garnacho no logra la unanimidad y es por eso que habrá quienes lo valoren como un futbolista con mucha calidad y enorme futuro, como hay quienes no lo consideran ni en el top 10 entre los jóvenes de la Premier League. Uno de estos últimos es Paul Parker, cuya crítica no pasó inadvertida considerando que se trata de una gloria del Manchester United.

Paul Parker ganó 8 títulos con el United. (Foto publicada por Planet Football)

"Es muy egoísta y me temo que ya le ha enseñado mucho a Rashford, lo cual sería una pena. No soy un gran admirador suyo y creo que es una de las principales razones por las que Hojlund (futbolista danés compañero de Garnacho) no obtuvo todo lo que merecía esta temporada", expresó Parker, con una dura calificación para el argentino de nacimiento en Madrid.

Además, expresó: "¿Si diría que es uno de los mejores jóvenes de la liga? Claro que no. No es ni el top 5 ni el top 10. A veces parece que cree saber más que Erik ten Hag. Pero él no lo sabe. Es joven, pero pronto necesitará dar el siguiente paso si quiere consolidarse como una estrella. Es bastante común en este momento".

Aún así, hubo una frase que fue elogiosa con Garnacho y hasta con los jugadores de la Selección argentina: "Lo que me gusta de él es su afán de pelear. Es como todo argentino, tiene ese fuego interno. Simplemente creo que lo está usando de manera incorrecta".

Paul Parker fue lateral y ganó nada menos que ocho títulos en la institución de Manchester. Fueron: tres Premier Leagues (93, 94 y 96), dos FA Cup (94 y 96), dos Community Shield (93 y 94) y una Copa de la Liga (92). Además, jugó en Fulham, Queens Park Rangers, Chelsea, entre otros. También vistió la camiseta de la Selección de Inglaterra incluyendo el Mundial de Italia 90.