La tremenda opinión de Almirón, DT de Colo Colo, sobre Godoy Cruz a horas de la revancha: “Enfrentamos a…”

Luego de la enorme victoria que obtuvo la semana pasada en el Malvinas Argentinas, Colo Colo se prepara para recibir a Godoy Cruz en el marco de la revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores 2024. Este jueves 29 de febrero, desde las 21.30, el Cacique recibirá a un Expreso obligado a ganar tras el 0-1 que recibió en la ida.

A horas de que la pelota comience a rodar en el estadio Monumental David Arellano, quien alzó la voz fue Jorge Almirón. El director técnico del elenco chileno no dudó a la hora de elogiar al Bodeguero, equipo al que supo comandar durante 19 partidos en la temporada 2013/14.

Godoy Cruz cayó 1-0 en el Malvinas Argentinas. (Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ).

Para comenzar, Almirón expresó: “El rival tiene muchas virtudes y te pueden hacer un gol de cabeza en el minuto cuatro que te cambia el plan. Estamos intentando marcar un estilo en función de los jugadores que tenemos y siendo locales no se puede especular, el equipo va a salir a ganar”

"Hace mucho que no ganaba Colo Colo en Argentina y se hizo, hace mucho que no pasa a una siguiente fase y tenemos la posibilidad de hacerlo. La única manera de probarse son los partidos. Va a ser difícil, enfrentamos al mejor equipo de Argentina y tenemos que estar preparados para jugar este tipo de partidos", añadió el ex director técnico de Boca.

Para finalizar, al ser consultado sobre la presencia de Arturo Vidal, Almirón sentenció: "Están todos para jugar. Tuvieron el fin de semana para recuperarse, Arturo tiene un par de días más no hace falta apresurarlo, un día o dos que no entrene no hace nada. Él sabe jugar bien este tipo de partidos"