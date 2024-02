La tremenda confesión de Maravilla Martínez sobre su paso por la cárcel: "Estuve a punto de que me apuñalaran por..."

Adrían Martínez tuvo su noche consagratoria en Racing. Tras un arranque sensacional en la actual Copa de la Liga, fue clave al marcar el único tanto en la victoria de la Academia ante el clásico rival, Independiente, como visitante. Con todos los flashes puestos en él por su rendimiento, volvió a salir a la luz su experiencia más extrema de violencia, durante el tiempo en el que estuvo en la preso, pagado por un delito que no cometió y por el cual ya fue sobreseído.

El nacido en Campana ingresó en la cárcel de esa ciudad en 2014, acusado de un homicidio contra el asesino de su hermano, a quien mataron de tres balazos en el pecho. Finalmente se supo que fueron los vecinos los que incendiaron la vivienda del supuesto asesino y fue liberado seis meses después.

En una entrevista exclusiva con Olé, en primer lugar contó cuál es el aprendizaje que le dejó la cárcel: "Encontrar a Dios. Conozco mucha gente que cree en Dios. Hasta el Diablo, dice la Biblia, cree en Dios y tiembla. Todos creemos, el tema es ver quién cumple con la voluntad. Cuando entendí eso, mi vida cambió por completo. Y mirá que estuve días en buzones. Es como un bañito, de dos por dos, donde te levantás, dormis, hacés todo ahí. No te podés mover de ese cuadradito. Sólo entra algo de luz por una ventanita con rejas que tenés atrás. De ahí no salía, únicamente cuando tenés visita los viernes. Estuve metido ahí hasta que me dieron un piso".

Luego, Martínez reveló cómo era un día suyo: "A las 7 de la mañana se abrían los candados. Tenías que despertarte porque, si no, te robaban. Te pescaban las cosas por atrás. Se armaban como cañas con algo en la punta que te enganchaba las cosas. Y te las sacaban por un agujero. Y bueno, tenés que estar siempre atento"

Cuando se refirió a "estar atento", el 9 de Racing habló de una de las instancias en las que temió por su vida: "Estuve a punto de ser apuñalado. Es así. No llegaron por poco". Luego, agregó: "Fue por un tema de teléfonos. Un amigo había agarrado algo. Te meten un arpón, que le llaman. Son palos de escoba con una varilla en la punta. Y si está todo mal te apuñalan. Nunca podés estar distraído. Ese día zafé. Después, estuve más vivo".

A propósito, reveló las miserias que se ven en la cárcel: "Vi cómo se mataba gente. Porque ahí se matan como nada. Se cagan a puñaladas. Vi morir a uno: lo agarraron de las patas y se lo llevaron. Es así". Luego, agregó: "Nada, porque es parte de la cárcel. Es vivirlo día a día. A veces agarran a dos, apuñalan a uno porque habló mal y el de al lado se salva. Hay gente que está todo el día empastillada, que no tiene nada que perder. Gente perdida. Ellos mismos te dicen 'Si te mato a vos, me valés dos años'. Lo dicen porque eso puede ser tomado como una defensa propia en la causa... Hay que estar siempre con cuidado para que no te toque. A mí, después, se me dio otra realidad. Ahora le puedo pasa bien. Dios me puso gente que me ha ayudado. Pero nadie me saca los momentos que viví ahí".