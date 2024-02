Navarro Montoya liquidó a Demichelis por su chicana a Diego Martínez: “Lo abrazó y le metió una…”

Carlos Fernando Navarro Montoya, quien fuera arquero de Boca entre 1988 y 1996, lanzó una crítica contundente hacia Martín Demichelis, a raíz de una declaración del entrenador de River en la conferencia de prensa posterior al último Superclásico, que concluyó con un empate en el Monumental.

"No creo que Boca haya venido a empatar, no me voy a meter en el análisis del rival. Pero si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores, no estaría respetando la historia de este club...”, fueron las palabras del entrenador millonario que enojaron al Mono y explicó su molestia.

"Fue una frase desafortunada, lo abrazó y le metió una puñalada después. Eso no se hace. Con un colega no se hace eso. Si vos empezás elogiando a Martínez después no podés decir lo que dijiste. Lo abrazó y le dio una puñalada. Lo abrazó en la cancha y en la conferencia de prensa lo aduló al principio y después le metió la puñalada. Eso no se hace (insistió)", afirmó.

Entonces, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, le preguntó si estaba de acuerdo con River podría jugar con siete defensores. "Yo creo que sí, pero no tenés que contraponer con lo que hizo el entrenador rival después de elogiar al entrenador rival y de abrazar al entrenador rival", respondió.