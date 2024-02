Fue campeón del mundo con River, le hizo un golazo a Boca y liquidó a Griguol, Menotti y Passarella: "Te falseaban"

Daniel Passarella, César Luis Menotti y Carlos Griguol son nombres con mucho prestigio en el fútbol argentino. Los tres tiene como punto en común el hecho de haber sido los entrenadores de River tras el campeonato del mundo de Bambino Veira, de manera consecutiva incluyendo a Mostaza Merlo antes de Pasarella. Todos, además dirigieron por aquellos tiempos a Alejandro Montenegro.

El lateral izquierdo de River que fue parte de aquella gesta histórica en 1986 ante Steaua Bucuresti, pero luego no tiene buenos recuerdos de los años posteriores, ni de los entrenadores mencionados en particular. En una reciente entrevista con Infobae, criticó su forma de manejarse con el grupo. "Eran tipos importantes que no te enfrentaban ni te decían las cosas en la cara. Te dejaban y falseaban. Me miraban y no me tenían en cuenta", señaló.

En esa misma línea, el autor del gol en el Superclásico del 1985, que fue victoria para River por 1 a 0, reconoció: "No la pasé bien. Prefiero olvidarlo porque me hace mal. Pero me sirvió de aprendizaje para saber que no debo hacer cuando hoy me toca coordinar en un club". El aprendizaje pudo haberle servido, porque el exlateral estuvo trabajando hasta el año pasado en las inferiores de River.

Mirá el video

Luego, reconoció que es un problema que no tuvo solamente en River, más allá de los inconvenientes con Menotti, Passarella y Griguol. "Viví cosas feas cuando los entrenadores de turno no me querían en el plantel. No sólo no me tenían en cuenta, sino que directamente no me querían y disimulaban. Estaba, pero sabía que no estaba. Los entrenadores algunas veces se creen que son más que los jugadores y no es así. Deben decirles la verdad a sus futbolistas, ser honesto con ellos, no", reflexionó.

Por otro lado, Montenegro después se refirió al retiro y cómo le costó transitarlo: "No lo pude manejar. Dos años después empecé a tener psoriasis en el cuerpo, en las piernas, en la cabeza, y los nervios me jugaron una mala pasada. Hasta que empecé a encontrarle un lado positivo a lo que es el fútbol y arranqué el curso de entrenador".

Finalmente, el Cuca Montenegro, campeón de la Libertadores, la Intercontinental y también de la Interamericana con Griguol, se mostró molesto con Jorge Brito por haberlo separado de la institución. "Decirle a los que manejan los destinos del club que cumplir años -cumplió sesenta- no significa envejecer, todo lo contrario. Los años de experiencia y momentos vividos hacen que una persona de bien y con sentido de pertenencia se sienta vivo. Algo que ustedes nunca van a entender", señaló.