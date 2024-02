El lapidario tweet de la esposa de Armani tras su pelea con Lema, quien lo llamó "cornudo"

El intenso cruce entre Franco Armani y Cristian Lema al término del Superclásico sigue generando controversia. Después del empate y en medio de las quejas hacia el árbitro Yael Falcón Pérez, el arquero le pegó un "cortito" en la zona de las costillas y recibió una dura respuesta por parte del ex Lanús, quien lo tildó de "cornudo".

El posteo de Daniela.

Horas más tarde, la esposa del capitán millonario y campeón del mundo, Daniela Rendón, compartió un enigmático mensaje en sus redes sociales, que si bien no especifica si hace alusión al incidente ocurrido en el campo de juego, el contenido y el momento de la publicación sugieren una conexión.

"El circo continúa mientras haya quien aplauda a los payasos", fue el posteo que escribió la colombiana en su cuenta de X (ex Twitter). Además, reforzó su postura al darle "me gusta" a un tweet de otra cuenta que reproducía las duras críticas de Paulo Díaz hacia Lema después de lo ocurrido. "Se enojó con Armani. Cuando estaba en Lanús, nunca hablaba y ahora cree que puede venir a mostrarse valiente aquí", había dicho el chileno en ESPN.

Yael Falcón, en diálogo con TyC Sports, fue consultado al respecto y dijo que fue "algo entre ellos". Explicó qué no sancionó el accionar del Pulpo porque no lo vio. "No sé qué pasó. Si hubo algo, sinceramente no lo vi", reconoció el juez ante la consulta sobre el golpe de Armani, incluso mostrándose hasta sorprendido con lo que se le estaba planteando.