La respuesta de Chiquito Romero a la chicana de Borja: “Cuando terminó el partido, vino y me…”

El cara a cara entre Miguel Borja y Sergio Romero fue uno de los que se robó las miradas sobre el final del Superclásico que se disputó este domingo en el Monumental. Tras el 1-1 entre River y Boca, que se dio gracias a los goles de Pablo Solari y Cristian Medina, uno de los protagonistas reveló detalles del mencionado cruce.

Chiquito, en su paso por zona mixta antes de abandonar el estadio, enfrentó los micrófonos y como era de esperarse fue consultado sobre su cruce con el Colibrí. Con la tranquilidad que lo caracteriza, el subcampeón del Mundial de Brasil 2014 manifestó: "Nada, no pasó nada".

Mirá el video

Posteriormente, Romero añadió: "Simplemente me dijo que intentemos jugar. Que al partido le quedaba poco y que intentemos jugar. Pero estuvo muy bien, porque cuando terminó el partido vino y me pidió disculpas. Son totalmente aceptadas. Es un partido de fútbol y cuando las pulsaciones están a mil suceden cosas, pero no pasa nada".

Al ser consultado sobre si el mensaje de Borja era como diciéndole que Boca no podía hacer tiempo para llevarse un empate del Monumental, el referente del Xeneize sentenció: "Sí, en la última jugada. Pero bueno, no sé. No sé qué partido vio la verdad".