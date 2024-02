El fuerte cruce de Tevez con un periodista partidario de Independiente tras caer ante Racing: “¿Vos me viste…?”

Independiente cayó en el Libertadores de América ante Racing y al finalizar el partido, Carlos Tevez fue cuestionado sobre su planteo y se cruzó con un periodista partidario del Rojo.

El entrenador fue acusado de perder el partido tácticamente y de no patear el arco en el segundo tiempo. El Apache sonrió y le contestó con mucha tranquilidad.

"Lo perdí yo no hay problema. Si vos decís que lo perdí yo lo perdí yo. Nunca vi que un técnico gane un partido tácticamente u otro gane tácticamente. Yo nunca lo vi", declaró Tevez.

"¿Vos me viste a mi ganar partidos tácticamente? los jugadores son los que ganan. Tenés razón vos, no me voy a poner a discutir de táctica con vos", cerró Carlitos.

Racing se impuso en el estadio de Independiente con un lindo gol de Maravilla Martínez a los 62 minutos y se llevó el primer clásico de una fecha repleta de emociones.