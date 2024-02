El curioso vaticinio del astrólogo de Boca para el Superclásico: "Lo único que pido, ruego y suplico es que..."

Luego de haber estado muy cerca de Jorge Almirón durante su ciclo en Boca, Giorgio Armas se alejó un poco de los flashes luego de la final que el Xeneize perdió con Fluminense pero en las últimas horas fue consultado sobre el Superclásico que se jugará este domingo en el estadio de River y su predicción fue un tanto polémica.

Lo que pase en el Monumental con @BocaJrsOficial será mi culpa! Quedó claro? ? — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 (@ArmasGiorgio) February 20, 2024

“Lo único que pido, ruego y suplico es que no nos roben más. El año pasado nos robaron dos veces, una en el Monumental en el último minuto, cuando el jugador de Boca solamente quería despejar, no fue a la pierna del jugador cuando el partido lo teníamos controlado, y en La Bombonera que anulan el gol de Cavani, que no estaba adelantado", expresó.

Luego, agregó: "Va a ser un partido parejo y muchísimo va a depender del arbitraje, va a haber muchísimas polémicas. Boca va a ir a jugar, a proponer. Veo a Zenón muy bien, le diría que patee todo lo que encuentre, de lejos, los tiros libres, porque está muy bien aspectado para anotar, y que por fin se le quite la mufa a Cavani también”.

Sin embargo, dejó en claro que River estará "energéticamente" mejor aunque en ningún momento se volcó por algún resultado: “River está muy bien energéticamente, respetando su casa. Va a ser un partido bonito, pero si tengo que remarcar algo es pedirle aguante a la gente, buena energía y que no nos caguen el partido”.

uD83EuDD17uD83CuDF1E pic.twitter.com/J1ods0PoFx — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 (@ArmasGiorgio) February 23, 2024

"Voy a estar en la cancha, la última vez que fui fue con la camiseta amarilla, con Seba Battaglia, que usamos la camiseta chamánica, así que espero darle suerte a Boca. No se pudo cambiar la camiseta ni hacer muchas cosas porque la AFA nos tiene condicionados desde esa vez, pero bueno, esperemos darle suerte”, le aseguró a Bola Vip.