Ni Campuzano ni Blondel: la inédita prueba de Diego Martínez en Boca a horas de visitar a River

Boca se prepara para un partido clave. Este domingo, desde las 17, el Xeneize visitará a River en el marco de la fecha de los clásicos, correspondiente a la séptima jornada de la Copa de la Liga.. Pensando en lo que será su primer Superclásico, Diego Martínez ultima detalles.

El director técnico del Xeneize, que el pasado fin de semana sufrió la primera derrota de su ciclo, aún no tiene confirmado el equipo que saldrá desde el arranque. En la práctica de este viernes por la mañana, en el predio de Ezeiza, dispuso de dos equipos en el que ambos paró un mix de titulares y suplentes.

Hasta el momento, el director técnico tiene diez futbolistas confirmados y el último elegido podría ser uno de los juveniles de la casa. Se trata de Jabes Saralegui, quien en 2023 fue campeón de la Copa Intercontinental Sub 20. El mediocampista podría meterse en el once y, de esta manera, afrontar su tercer partido desde el inicio.

Saralegui podría ser titular en el Superclásico.

Si bien se trataría de una decisión inédita por parte de Diego Martínez, esto no termina de sorprender del todo. En su primera conferencia de prensa, el día de su presentación oficial, el DT de Boca elogió de gran manera al futbolista surgido de las divisiones inferiores del Xeneize.

"Por ejemplo, la sorpresa que nos provocó Jabes Saralegui, que no me tocó dirigirlo cuando estuve en el club. Cuando vos lo vez entrenar, es un chico que tiene una proyección importante. Me gusta como compite y como escucha a la gente más grande", manifestó el técnico ante los micrófonos.

En este contexto, en el caso que Martínez se incline por la inclusión del juvenil del mediocampista de 20 años, el equipo que saldría desde el minuto cero en el Monumental sería: Sergio Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco, Equi Fernández, Jabes Saralegui, Cristian Medina, Kevin Zenón, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.