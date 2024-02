Benzema rompió el silencio y habló del rumor de pelea con Gallardo en Al Ittihad: "Todo lo que se..."

La tormenta -de arena, como se caracteriza en Arabia Saudita- ya pasó. El conflicto que separó a Karim Benzema de Marcelo Gallardo parece haber llegado a su fin. Tras haber sido separado del plantel y regresar volvió a disputar un partido oficial y este jueves fue clave en el triunfo del Al Ittihad por la Champions asiática.

En su regreso, el delantero francés fue titular en el triunfo con el Al Riyadh en el marco de la Liga Profesional Saudí y ayer volvió a jugar por segunda vez en el año en el marco de los cuartos de final de la Champions de Asia ante Navbahor de Uzbekistán, al que venció por 2 a 1.

De hecho, durante ese partido, Benzema convirtió un gol en contra, que fue el único del rival; aunque también fue clave en la primera conquista de su equipo, al conectar de cabeza el centro que después conectó Hamdallah. Otro gol en contra le daría la victoria al equipo de Gallardo.

Benzema y Gallardo, ya con buen clima. (Foto: Al Ittihad)

Finalizado el encuentro, al francés le preguntaron por su relación con el DT y en su respuesta decidió despejar todo tipo de polémica. "No tengo ningún problema con el entrenador Gallardo y todo lo que se ha escrito es mentira”, expresó el ex Real Madrid. De hecho, también descartó uno de los posibles motivos de la pelea: “Todo lo que diga que me quiero ir a Europa en invierno es mentira”.

Todo había iniciado a principios de enero, cuando el jugador no se hizo presente en el regreso a los entrenamientos, según dijo, por haber sufrido una inclemencia climática que le impidió regresar al país árabe desde las Islas Mauricio. Tras varios días alejado, el Muñeco lo reincorporó a los entrenamientos pero le pidió una puesta a punto desde lo físico antes de volver a jugar, motivando el enojo del delantero. Finalmente, Benzema se entrenó con normalidad y ya volvió a la competencia.

En la próxima ronda dela competencia internacional, Al Ittihad se medirá contra el Al Hilal del mismo país, que tiene entre sus filas al lesionado Neymar, el arquero Bono, el senegalés Koulibaly y el portugués Rubén Neves.