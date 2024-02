El especial pronóstico de Lucas Beltrán para el Superclásico entre River y Boca: "Para mí, sale"

Se aproxima el Superclásico y todos hablan del partido que protagonizarán River y Boca. Uno de los que no se quiso quedar afuera es el exfutbolista del Millonario, Lucas Beltrán, que ahora rompe redes en la Fiorentina y desde Italia se animó a hacer un pronóstico.

"Gana River. Con el resultado que sea, pero que gane River. Para mí, sale 3-1: si está Miguel Borja, con dos goles de él y uno de Barco. El de Boca no importa, ja", aseguró el delantero, presente en la última victoria del equipo de Demichelis en el Monumental.

Beltrán disputó el último superclásico en el Monumental.

De hecho, consultado por cómo se vive la previa al clásico, el futbolista contó en una entrevista con Mola Italia: "Es una locura todo lo que se vive en esa semana, la ciudad está revolucionada, adonde vas la gente te dice algo del partido, mismo en los entrenamientos también se viven de otra manera, es una semana de locura. También está la parte profesional del jugador, de tratar de tomárselo con calma, ser lo más profesional posible y sacar esa parte de hincha que te hace emocionar para jugar el partido tranquilo y de la mejor manera. En una semana de superclásico puedo dormir. La noche anterior también, pero la siesta antes del partido es imposible".

Luego, al Vikingo le preguntaron qué se siente ser campeón con River. "Para mí lo fue prácticamente todo, me crié ahí desde chico, tanto en la pensión como en la escuela, haciendo casi la mayor parte de las divisiones inferiores, entonces fue algo hermoso. Tenía el sueño de conseguir un título con la institución y se terminó dando así, más que feliz por haberlo logrado", señaló.

Finalmente y ya saliendo del clásico, Beltrán habló de la participación de River en la Copa Libertadores, la competencia más importante que disputará el equipo en el semestre. Como cualquier hincha, se mostró esperanzado: "No será fácil, porque no es una competición sencilla, pero tiene todo para poder ganarla. Se armó muy bien este año, también al ser la final en Buenos Aires es una motivación extra para los jugadores y para la gente. Creo que puede pasar. No es algo fácil, que se da así como así, hay que estar bien preparado y saber llevarlo adelante".