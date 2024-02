El Burrito Ortega y una tremenda comparación del Diablito Echeverri: "Cuando gambetea lo veo parecido a..."

Ariel Ortega palpitó el Superclásico del fútbol argentino del próximo domingo y sorprendió a todos al comparar al Diablito Echeverri con dos grandes figuras de la historia de River.

En diálogo con TyC Sports, el ídolo del Millonario se refirió a la joven promesa del club que ya fue vendida al Manchester City: "Echeverri vuela, lo veo parecido cuando gambetea a Pablo Aimar y le gusta el gol como a Saviola. Está a punto caramelo para que haga cosas diferentes".

El Burrito, que también destacó a Mastantuono, agregó: "Todos los queremos ver. Es de esos jugadores que para delante, gambetean, intentan y les gusta el gol. El entrenador decidirá seguramente".

Ortega también se refirió al presente del equipo de Demichelis y a otro jugador en particular: "No es el mismo equipo que pasó por arriba a todos el año pasado. Rodrigo Aliendro no está en un buen momento, pero es importante".

Por último, el exfutbolista que disputó 359 partidos en cuatro ciclos diferentes, cerró hablando sobre la presencia (o no) de Miguel Borja ante Boca: "Es un referente para los volantes. Un jugador que viene haciendo goles es vital, seguramente River perderá mucho si él no juega".

Echeverri se perfila para ser titular y acompañar a Facundo Colidio y a Pablo Solari en la delantera para enfrentar al Xeneize, el próximo domingo 25 de febrero a las 17 horas en el Monumental.