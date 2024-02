La tremenda agresión que sufrió un jugador de Chacarita ante Tigre en Copa Argentina

La violencia volvió a ensuciar al fútbol. Esta vez se produjo durante el partido que enfrentó a Tigre contra Chacarita, uno de los clásicos de la zona norte bonaerense, en el marco de los los 32avos. de final de la Copa Argentina. Se disputaba en el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal y el Matador iba ganando 1-0 con gol de Brahian Alemán.

El enfrentamiento corría el séptimo minuto de la segunda etapa cuando el árbitro Ariel Penel expulsó a Cardozo, el capitán de Tigre, y en el tumulto, una botella de agua impactó primero en Fernando Brandán, poniéndolo alerta. Segundos después, otra botella aún más grande y llena de agua volvió a impactar, ya en el rostro, provocando una herida que le impidió seguir.

Mirá el video

Tras 20 minutos de deliberación, la médica de Chacarita, Ayelén Pucchi, constató las heridas de Brandán y aseguró que no podía ver por el golpe en el ojo. Por lo tanto, tampoco podía seguir disputando el partido. Desde el Chaca aseguraron que no iban a continuar con el compromiso y el juez Ariel Penel terminó suspendiéndolo.

"Lamentablemente vieron lo que sucedió. No sabemos la gravedad tenemos que confiar en los médicos. La doctora constata la lesión y Chacarita no quiso continuar. Me parece correcto", expresó Penel, ya decretada la suspensión.

"Queda suspendido, se pasa el informe al Tribunal de Disciplina y ellos deciden", aseguró después. Es claro que este organismo definirá si se continúa disputando o se da por ganado al equipo de la Primera Nacional. Mientras tanto, el ganador de la llave se enfrentará al ganador del cruce entre San Lorenzo e Independiente de Chivilcoy.