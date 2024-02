Fuerte reclamo de Las Leonas y Los Leones por la Selección argentina de hockey pista: “Con la nuestra que banquen a los deportistas”

La Confederación Argentina de Hockey sobre Pista y Césped tomó la decisión de no participar de la Copa Panamericana Indoor de Hockey Pista, que va a disputarse en marzo en Canadá. Según trascendió, desde el organismo aseguraron que no hay presupuesto para realizar el viaje.

Tras conocerse la novedad, distintos referentes de los planteles de Las Leonas y Los Leones salieron a expresar su enojo por la decisión y utilizaron sus redes para ello. La jugadora de Las Leonas Julia Gomes Fantasia fue una de las primeras en manifestarse al respecto, tras compartir una publicación de las jugadoras de hockey pista que se expresaron por la misma vía.

"Hoy pedimos apoyo, sobre todo de aquellos deportistas que saben lo que significa el esfuerzo amateur, de aquellos deportistas que tienen la fortuna y el honor de ser profesionales... de todas nuestras familias , amigos, entrenadores, quienes siempre nos han ayudado de mil formas a rendir "como si" fuéramos profesionales, dejando de lado nuestros trabajos, resignando sueldos, invirtiendo en pasajes, alojamientos, postergando estudios, postergando, postergando, postergando, pero siempre presentes en cada convocatoria", comenzó el comunicado.

El comunicado compartido por Gomes Fantasia.

Luego, agregó: "No es justo que esta situación quede en una negativa, un silencio y un ninguneo a 29 d ías de nuestro primer partido Panamericano. No necesitamos lujos ni hoteles estrellas. No necesitamos becas ni el apoyo económico que nunca tuvimos. Necesitamos viajar y representar a nuestro país y a todo el hockey pista que está allá abajo y sigue gestando, contagiando a San Juan, Santa Fe, Córdoba e incluso algunos rincones de Buenos Aires… pero está allá en el sur, que todavía sigue vivo, que también es Argentina".

Otra de las referentes que se expresó es la actual jugadora de Las Leonas. Victoria Granatto, quien se mostró crítica con la gestión del Gobierno y planteó un reclamo con tintes políticos. "Las primeras consecuencias en el deporte se dejan ver. Mismo presupuesto que en el 2023 pero con una devaluación y una inflación del 50% en lo que va del año. Porque nunca es lo mismo un Estado grande y fuerte, que uno totalmente vaciado. Gracias a Macri el ENARD perdió autarquía y hoy es rehén de las voluntades políticas de un gobierno definitivamente peor. Con la nuestra, quiero que se banquen a los deportistas que representan a nuestro país", sentenció.

El reclamo de Victoria Granatto.

Por último, el capitán de Los Leones indor, Juan Eleicegui, también rechazó la decisión de la Confederación Argentina en su red social Instagram. "En un país donde todo cuesta el doble, donde nadie te regala nada, ahí nació este equipo. Un equipo profesional en un deporte amateur en nuestro país, sin el título, ni los sueldos de otros deportistas", comenzó el comunicado.

Luego, agregó: "Hicimos una preparación donde hubo mil trabas. Nadie nos regaló nada. Algunos jugadores perdieron mesas de exámenes por ir a entrenar, otras oportunidades de trabajo en el exterior o acá mismo. Algunos tuvieron que dejar a su familia sola al cuidado de sus hijos», contó el capitán.

Luego recordó que aún así lograron salir campeones de América de visitantes, "llevando a Argentina por primera vez a un campeonato mundial, donde se ganaron partidos históricos".

"Mientras otros seleccionados viajan y juegan por el mundo, a nosotros nos dejan afuera, así como así", reclamó y agregó que Argentina tiene que participar. "Esperamos que esto llegue a las autoridades que haga falta y puedan modificar la situación", concluyó.