El exgoleador de River que liquidó a Esequiel Barco: "Es muy caprichoso y está un poco inflado como jugador"

Carlos Morete, ligado desde sus comienzos a River, donde jugó 195 partidos y convirtió 103 goles, pero que años después tuvo un paso por el Boca de Maradona campeón del Metro 81, comenzó a palpitar el Superclásico del próximo domingo en el Monumental y le tiró una fuerte crítica a Esequiel Barco luego de la polémica en Tucumán con Martín Demichelis.

El exgoleador del Millonario opinó sobre el gran choque que se dará este fin de semana: "Ojalá que sea un buen partido, agradable y que Boca salga a ganar, que ataque. De todas formas, lo de Boca no me llama la atención. Hace rato que no tiene nada, no tiene patrón de juego, le cuesta triangular, llegar. No sé como definirlo".

Morete le pegó a Barco en la previa del Superclásico.

El Puma fue contundente al referirse a Barco, que desautorizó a su entrenador y ejecutó el penal y la repetición del mismo por invasión, cuando el pateador designado por el DT era Miguel Borja: "No es la primera vez que lo hace. En Tucumán quedó expuesto porque Demichelis marcó al 9 y el tipo no le dio bola. Les habrá pedido perdón a los compañeros y al DT, que hizo lo correcto".

"Me parece que es un pibe muy caprichoso, al márgen de que está un poco inflado como jugador de fútbol. Es buen jugador, pero ahí. Le va a servir para el futuro. Está vistiendo una casaca grandísima y tiene que hacer caso", agregó el exjugador campeón con River en el Metro 75, título que cortó una racha de 18 años sin campeonatos para el Millonario.

Carlos Morete, quien también vistió la camiseta azul y oro, con la que no tuvo un rendimiento destacado (3 goles en 18 partidos), se cruzó de vereda y destacó a Cavani, quien no atraviesa un buen momento en el Xeneize: "Ya se le va a dar a Cavani. Es el mejor delantero que hay acá", aseguró en DSports Radio.

"Cuando andás torcido, andás torcido. Pero ojalá se enderece. Hizo goles en todos lados. Encima se lesionó, pero va a dar vuelta la taba. Capaz el domingo es el partido de él. Le tengo un respeto enorme", cerró.

El Superclásico entre River y Boca se disputará el próximo domingo 25 de febrero a las 17 horas en el estadio Más Monumental. Esequiel Barco será titular, mientras que la presencia de Cavani desde el arranque está en duda.