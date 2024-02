El Chapa Retegui reveló por qué su hijo Mateo no volvió a Boca tras romperla en Tigre: “Fue porque no lo…”

El no regreso de Mateo Retegui a Boca generó un sinfín de suposiciones y hasta se dijo que la vuelta se frustró porque el futbolista se negó a jugar en el Xeneize. Sin embargo, en una entrevista radial, Carlos Retegui habló al respecto y reveló la verdad sobre esta situación que puso en el ojo de la tormenta al hoy jugador del Genoa y la Selección de Italia.

"No es verdad que Mateo no quiso jugar en Boca. No fue a Boca porque no lo repescaron; (Juan Román) Riquelme dijo que estaba agradecido con Tigre. Después lo llamó (Hugo) Ibarra, pero ya tenía el contrato con Tigre", repasó sobre aquellos días donde todos esperaban que el club hiciera valer la cláusula que le permitía traerlo desde el Matador.

El Chapa aclaró lo que pasó con Mateo en Boca.

Luego, en la charla que mantuvo con Radio La Red, destacó a Hugo Ibarra: "Fue un señor, se portó mil puntos. Se reunieron, pero ya estaba el contrato al 2023 con Tigre. No había manera de romperlo. No tuvo problemas con nadie, tiene muchos amigos en Boca y buena relación con todos. Riquelme siempre habló muy bien de Mateo".

El Chapa, además, contó los motivos por los que Mateo decidió aceptar la propuesta del combinado italiano y sobre su presente en Genoa: "Nadie lo llamó de la Selección Argentina. El viernes salió la convocatoria y el sábado lo llamó Mancini diciéndole que lo quería para jugar y que meta goles. Mateo iba a jugar en el Atlético Madrid, pero no se dio por el fair play, por la llegada de Joao Félix. Después de hablar con Roberto Mancini, eligió jugar en Genoa. Es un club histórico, donde pasaron grandes jugadores argentinos".

"Se siente bien y valorado, es un club que contiene bien a los jugadores; este primer paso por Europa está siendo muy importante. Cuando un jugador sabe que juega el domingo, pase lo que pase, ya tiene otra lectura de lo que va a pasar. Eso es lo que está sucediendo con Mateo hoy", cerró.