"Lo que me impidió volver al tenis fue la ansiedad y mis trastornos alimenticios"

Dinara Safina fue una tenista destacadísima del circuito de la WTA. Nacida en Rusia, hermana del también extenista Marat Safin, pudo despegarse de la fama de su hermano y hacer una carrera exitosa. Ganó 12 títulos incluyendo el Máster 1000 de Madrid y llegó a tres finales de Grand Slam entre el 2008 y 2009 (Roland Garros y Australia), aunque no pudo ganarlas. Sí obtuvo un Majors en dobles, en Estados Unidos 2007. Además, llegó a ser número uno del ranking mundial y tiene una medalla de plata de JJ.OO.

En 2011, cuando aún tenía 25 años y mucho para darle al tenis, dejó de jugar por algunas lesiones en al espalda. En 2014, a sus 28 años, anunció su retiro definitivo de las canchas. Ahora, a sus 37, brindó una sentida entrevista con el medio Tennis.com, donde reconoció el motivo de su vuelta frustrada en el tenis y su lucha constante contra los trastornos alimenticios.

Dinara Safina en la final de Wimbledon 2009. (Foto: NA)

"Lo que me impidió volver durante todos esos años fue que físicamente tuve que luchar contra mi peso corporal. Estaba luchando contra la ansiedad y un trastorno alimenticio que me llevaba a darme auténticos atracones. Tenía sobrepeso constante, pero nunca pude perderlo a pesar de que luché mucho para hacerlo”, reconoció la ex número uno del mundo, diez años después.

"Utilicé diferentes dietas, pero nada funcionaba, tenía que jugar con 30 kilos de más y no era fácil. Para mí, esta fue una de las principales razones por la que nunca intenté volver, aquellos fueron momentos muy complicados para mí, porque físicamente yo no era así, pero la gente no paraba de comentar que había engordado y otras cosas peores”, recordó, sobre sus momentos más duros con la enfermedad.

Safina en los cuartos de de Roland Garros 2009, el año en el que mostró su mejor nivel. (Foto: NA)

La extenista ahora vive en Montecarlo, Mónaco, y siguió ligada al tenis durante un tiempo como entrenadora. Sobre su enfermedad y cómo se mediatizó, ahora asegura: "Tampoco es un secreto, no quiero que sea una historia que la gente la lea y se sienta mal, o que lloren por esto".

Finalmente, confesó cuál es el motivo por el que recuerda esa historia 10 años después: "Quiero que la gente entienda que esto le puede pasar a cualquiera, todo el mundo tiene sus propios problemas y miedos, es normal que pase esto cuando te enfrentas a ellos o sentir que nadie más lo entiende. Muchas personas han pasado por lo mismo, pero siempre hay luz al final de túnel, nunca estarás solo".