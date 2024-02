La Copa de la Liga no perdona: el DT que renunció antes del clásico

Facundo Sava dejó de ser el entrenador de Huracán tras la derrota que el Globo sufrió sobre la hora ante Vélez en el Estadio Amalfitani. El Colorado, quien se fue de Liniers sin hacer declaraciones tras suspender la conferencia de prensa, apenas dirigió al "Globo" durante 6 partidos con 1 triunfo, un empate y cuatro derrotas, es decir apenas un 22,2 % de efectividad.

Vale recordar que Facundo Sava arribó al club de Parque de los Patricios después de la muy mediática salida de Diego Martínez, actual DT de Boca Juniors. Si bien no hubo confirmación oficial, es muy factible que sea Walter Coyette quien tome las riendas del plantel de cara al clásico del próximo sábado ante San Lorenzo en el Tomás A. Ducó.

Sava se fue de Huracán en la previa del duelo con San Lorenzo.

"Tuvimos una charla con Facu y el cuerpo técnico y decidimos que no siga. Vinimos acá con la esperanza de revertir y no pudimos", afirmó David Garzón, presidente del club, que agregó: "No es seguro que Coyette dirija el clásico. Vamos a charlar con los jugadores y tomaremos la mejor decisión. Hay que trabajar y salir de esto".

"Los clásicos se ganan, hay que ganarlo por nuestra gente, que va a apoyar y va a llenar el estadio. Lo mejor es que terminara este proceso. No queríamos eso, pero los resultados mandan. El equipo estaba muy bien y Facu no le pudo encontrar la vuelta. No sé en qué se falló. Somos todos responsables. Ahora nos vamos a reunir, vamos a analizar bien. No queremos resolver en caliente, hay que pensar alternativas. Por el momento está Gastón en el entrenamiento. Mauro Milano trabajará con él", cerró.

El Colorado es el segundo entrenador en dejar su puesto durante la Copa de la Liga 2024. Previamente, Matías Módolo, del Deportivo Riestra, había renunciado. Su tiempo al mando fue aún más corto que el de Sebastián Battaglia, quien llegó en mayo de 2023 y dirigió ocho partidos, con un balance de cuatro derrotas y cuatro empates.