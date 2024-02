Gimnasia recibe a San Telmo buscando su primera victoria en la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve al ruedo en la continuidad de una agenda interminable que se repite como un loop constante. Luego de las actuaciones de Independiente Rivadavia, Godoy Cruz y el Deportivo Maipú, ahora será el turno del Lobo, que recibirá a San Telmo desde las 22 en el Víctor Legrotaglie cerrando la fecha 3 de la Primera Nacional. Tras los hechos ocurridos en la última fecha, el encuentro de hoy será solo para socios.

El Lobo aún no ganó en el torneo.

El equipo de Chaucha Bianco intentará sumar su primera victoria en el campeonato luego de la derrota con Defensores de Belgrano y el empate con Chaco For Ever. Tras ese objetivo va el Blanquinegro, que tendrá dos variantes con respecto al último compromiso: Facundo Nadalín ingresaría por Cortéz y Rinaldi reemplazaría a Jere Rodríguez. El once tendría a: Luis Ojeda, Facundo Nadalín, Franco Meritello, Franco Sbuttoni, Maxi Padilla, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi, Leandro Ciccolini, Nazareno Solís y Luis Silba.

San Telmo llega en las mismas condiciones respecto de la estadística. Con un solo punto de seis, producto de la derrota con Mitre de Santiago del Estero y el empate ante Gimnasia y Tiro de Salta. El equipo de Alfredo Grelak también buscará su primera victoria para poder despegar de la zona del fondo del grupo B.