Fórmula 1: el comunicado de la FIA tras una grave acusación al director de Red Bull

Un escándalo con Christian Horner, director de Red Bull, a quien se lo acusó por "conducta inapropiada" con una empleada de la escudería, mantiene en vilo a los fanáticos de la Fórmula 1 en la previa al inicio de una nueva temporada de la Máxima.

Según el diario neerlandés De Telegraaf, Horner habría enviado "mensajes sexualmente sugerentes durante un tiempo considerable", y su entorno le habría ofrecido a la víctima 760 mil euros para silenciar el caso. Además, existiría material probatorio.

Christian Horner, acusado de conducta inapropiada con una empleada de Red Bull. (Foto: @redbullracing)

Luego de la repercusión que estalló en el mundo de la Máxima Categoría, el británico negó todas las acusaciones durante la presentación del RB20, el auto del tricampeón del mundo Max Verstappen y el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

"He estado aquí desde el principio. He construido el equipo. Siento una enorme lealtad hacia la gente que trabaja aquí, así que no podría imaginarme en otro sitio. Por supuesto hay una investigación con la que estoy cumpliendo y cooperando plenamente. Pero todo eso permanece en segundo plano mientras nos preparamos para la temporada que tenemos por delante", expresó Horner.

Tras la polémica, la Fórmula 1 emitió un comunicado: "Hemos tomado nota de que Red Bull ha iniciado una investigación independiente sobre las acusaciones internas en la escudería. Esperamos que el asunto se aclare lo antes posible, tras un proceso justo y exhaustivo, y no haremos más comentarios en este momento".