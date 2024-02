En medio de la indignación en China, Messi explicó por qué no jugó en Hong Kong: “Hago este video para no leer cosas falsas”

Lionel Messi irrumpió en las redes sociales y sorprendió a muchos. El astro argentino compartió un video en el que explica los motivos por los que no pudo jugar en Hong Kong con Inter Miami, algo que generó mucha polémica teniendo en cuenta que miles de fanáticos se sintieron estafados por no haber podido verlo en cancha.

"He leído y escuchado un montón de cosas que se dijeron después de lo que pasó. Por eso he preferido hacer este video, para no tener que leer cosas falsas. Escuché que no había querido jugar por temas políticos, si hubiera sido así, directamente no hubiera viajado. Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. Intenté hacer el esfuerzo, pero no podía jugar", dijo.

El capitán argentino ni siquiera integró la nómina oficial para el amistoso, aunque sí salió con el equipo pero vestido con ropa deportiva. El público silbó cada vez que su imagen se proyectaba en las pantallas del estadio y esperó hasta el final su ingreso por al menos unos minutos. Ante esto, Gerardo Martino pidió disculpas pero esto poco le importó a los aficionados. Esta situación también habría tenido injerencia en la cancelación de los amistoso de la Selección argentina en ese país.

Michel Lamuniere, presidente y director ejecutivo de la empresa que gestionó el evento, Tatler Asia, reveló que la decisión de que Messi no sea parte del encuentro se mantuvo en secreto a los organizadores hasta el último minuto. De hecho, expresó que se enteró "15 minutos antes del inicio" del partido que no sería tenido en cuenta por una lesión.

Luego, en una entrevista con The Athletic, contó: "El resto de la primera mitad se pasó tratando de encontrar soluciones para que Messi jugara, hablando y moviéndose por el campo. Todo estaba perfectamente organizado, excepto por la falta de información con respecto a la lesión de Messi, de la cual no teníamos idea".