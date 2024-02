La particular situación que vivirá Esequiel Barco en el Monumental tras la polémica con Demichelis

Este domingo en el partido de River ante Banfield en el Más Monumental, Esequiel Barco vivirá una particular situación luego de la polémica con Martín Demichelis y los dos penales errados ante Atlético Tucumán.

La noche que se le viene al delantero de 24 años será especial y recibirá un reconocimiento de parte de la dirigencia del Millonario: por haber disputado 100 encuentros con la banda roja, se le entregará una placa conmemorativa.

Barco erró dos penales ante Atlético Tucumán y vivió un tenso momento con Demichelis.

Llegó durante el ciclo Gallardo y, muy a gusto en la institución de Núñez, probablemente el ex Independiente no esté del todo cómodo en el partido ante el Taladro, ya que después del asunto del penal, Demichelis reconoció que "emocionalmente no está para seguir jugando".

River, invicto hasta el momento en la Copa de la Liga, es el actual líder de la Zona A del torneo y enfrentará a Banfield como local este domingo a partir de las 19.15 horas.

El próximo partido volverá a jugarse en el Monumental y será ni más ni menos que ante Boca, en lo que será una nueva edición del Superclásico. ¿Irá Esequiel Barco desde el arranque?