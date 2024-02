La honestidad brutal de Alcaraz tras caer en semis del Argentina Open: “Es una derrota difícil, me…”

Carlos Alcaraz perdió ante el chileno Nicolás Jarry por 7-6 (2) y 6-3 en una hora y 55 minutos de partido y no podrá defender el título en el ATP 250 de Buenos Aires.

El español de 20 años reconoció que tiene varias cosas para mejorar y expresó sus sensaciones tras caer en semifinales del Argentina Open: "Es una derrota difícil. Me ha dolido mucho. Hay muchas cosas que mejorar y el nivel tiene que subir".

La desazón de Alcaraz tras su eliminación. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ)

"Me he preparado bien, me he sentido físicamente bien y yo creo que con trabajo iremos cada vez a mejor", continuó el número 2 del mundo, que no tuvo un gran fin de 2023 debido a una lesión en el pie izquierdo.

Además, marcó sus errores y reconoció a su rival: "Intento no pensar en las expectativas que la gente tiene en mí, que son muchas. Debo mejorar, sobre todo en los momentos de tensión tengo que jugar diferente. Debo sacar lo positivo de este partido. Jarry es un tenista que le puede ganar a cualquiera, es muy difícil por su estilo de juego".

Jarry buscará un lugar en la final y se enfrentará en la final al argentino Facundo Díaz Acosta, que llegó al torneo con wild card superando en la otra semifinal a su compatriota Federico Coria por 6-2 y 6-3.

"Facu está jugando increíble, está muy bien física y mentalmente. Espero seguir ganando esa batalla mental, que es lo principal. Ahora, a recuperarme y hacer el mejor partido posible mañana", expresó el chileno luego de su inolvidable victoria ante Alcaraz.