El tremendo descargo de Toto Pozzo tras sufrir una nueva rotura de ligamentos: "Necesito tiempo para..."

Lo de Godoy Cruz es más que soñado. Ni el más optimista de los hinchas del Tomba hubiese imaginado este presente, en el cual el equipo es el líder de la tabla anual con cinco triunfos, un empate y cero goles en contra. Todo esto, a un puñado de días de jugar ante Colo Colo por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Lamentablemente para el Bodeguero, no todas han sido noticias positivas en la recta inicial de la temporada 2024. Tomás Pozzo, el primero de los refuerzos que llegó al Expreso, sufrió una dura lesión. En los últimos días se conoció que Toto se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, misma lesión que afrontó en marzo del año pasado cuando era jugador de Independiente.

El posteo de Toto Pozzo en su cuenta de Instagram.

"Después de varios días y replantearme las cosas una, otra y otra vez, pienso si lo que amo y doy en la vida todos los días no es para mí. Si realmente está mi cuerpo dando una señal que he hecho algo mal en el camino. No lo sé. Hoy se me pasan miles de cosas por la cabeza y estoy muy débil".

"De por si soy una persona muy sensible y pasional por lo que hace, siempre dejé todo de lado por mi sueño hasta que lo conseguí. Jamás le corrí el cuerpo a nadie, siempre fui buen compañero, buen amigo y un ejemplo de superación para mi familia. En mi antiguo club hice una recuperación increíblemente rápida, dejé todo de lado y puse el amor necesario para volver lo más rápido posible haciendo tres turnos diarios".

"Pienso realmente si esto no es para mí. No lo sé. Hoy solo sé que necesito tiempo y pensar las cosas bien. Estaba tan feliz, me sentía tan cómodo con el cariño y amor de la gente día a día. Estaba feliz, entonces pienso realmente si alguna vez estas cosas van a dejar de pasar o quizás pasan porque estoy pensando todo el tiempo que pueden volver a aparecer en mis mejores momentos. Hoy necesito tiempo para replantearme mis cosas y lo doloroso que es atravesar esto nuevamente y si realmente vale la pena seguir".