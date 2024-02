El DT de Brighton explicó por qué Valentín Barco no es convocado: "Tiene que entender..."

Valentín Barco ya tuvo su primera semana de entrenamiento con su nuevo club, el Brighton and Hove Albion de la Premier League. Tras regresar del Preolímpico con la Selección argentina Sub 23, pudo conocer a sus compañeros y compartir unas prácticas.

Sin embargo, no le fue suficiente el poco tiempo de trabajo para ya sumar su primera convocatoria en el equipo que comanda Roberto De Zerbi, que este domingo goleó por 5 a 0 a Sheffield United como visitante, la cual contó con un gol del argentino Facundo Buonanotte.

Roberto De Zerbi. (Foto: @1dzrbi)

Barco no fue convocado para ese partido y se mantuvo en el club para continuar con su puesta a punto. En conferencia de prensa, el DT se refirió a él y explicó su ausencia en el partido. “Ha estado jugando con la Selección nacional y está en buenas condiciones, pero tiene que entender nuestro estilo y nuestro tipo de fútbol", señaló De Zerbi.

Está claro que el DT de Brighton lo va a llevar de a poco, hasta que se haya adaptado en los primeros días de la liga. De hecho, a propósito, señaló: "Tiene que entender el fútbol inglés. Es difícil pasar de Sudamérica a Europa en la mitad de la temporada”.

El ex Boca y jugador de la Selección argentina Sub 23 contará con una dura competencia en la posición de lateral izquierdo, si es que será esa la ubicación en cancha que dispondrá De Zerbi que tenga Barco. Tariq Lamptey se ganó la camiseta titular en la posición, relegando nada menos que a Pervis Estupiñán. Si Barco llega para ser volante, la situación es otra, porque hay más variantes pero no muchos jugadores con sus características.