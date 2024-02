La honestidad brutal de Fede Coria tras ser eliminado por Díaz Acosta del Argentina Open: "Tenía ilusión, pero"

Federico Coria lo intentó, pero fue superado con contundencia por Facundo Díaz Acosta, que lo eliminó en la instancias de semifinales del Argentina Open, a la espera de la definición de la otra llave que protagonizan Nicolás Jarry y Carlos Alcaraz.

Tras el cierre del partido, el rosarino reconoció: "Tenía ilusión, pero Díaz Acosta me bajó de un hondazo. Me superó ampliamente, siento que jugó un gran partido, agresivo, con variantes, no pude entrarle por ningún lado".

En diálogo con los medios de prensa, Fefo se mostró dolido por la derrota, que se produjo con un cómodo 6-2, 6-3. Con ese marcador se dilapidaron los sueños de competir por la final del torneo, instancia que no le es común.

Coria no pudo ante el gran nivel de Díaz Acosta. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ)

"Estaba muy ilusionado con poder llegar a la final, hubiera sido para mi como tocar el cielo con las manos, pero no puedo decir nada porque fui muy superado", añadió Coria,

Anteriormente, el tenista de 31 años había perdido las definiciones de Bastad (Suecia) en 2021, ante el noruego Casper Ruud; y la del Córdoba Open del año pasado, ante Sebastián Báez, a quien venció en el actual Argentina Open en los cuartos de final,

Para cerrar, reconoció, con resignación: "Cuando pasen las horas estaré orgulloso de lo que hice esta semana, pero ahora es muy reciente".