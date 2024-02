La fuerte autocrítica de Alcaraz tras ser eliminado por Jarry del Argentina Open: "Hay que leer mejor..."

Carlos Alcaraz no pudo ratificar su condición de máximo candidato al título del Argentina Open, torneo del que fue campeón el año pasado y en el cual conservaba un invicto que fue roto, en la tarde de este sábado, por el chileno Nicolás Jarry.

Fue derrota en sets corridos por un contundente 7-6 (7-2) y 6-3, que se desarrolló de manera pareja en el primer set pero con un claro dominio y control del chileno en el segundo, más allá del buen nivel general que mostraron ambos en esa etapa.

A pesar de que levantó el nivel y cerró el partido de menor a mayor, Alcaraz igual se lleva una fuerte autocrítica como conclusión, tras la caída. "Es una derrota difícil para mí, me dolió mucho. Tengo muchas cosas que mejorar, debo subir el nivel porque si bien no lo hice mal y mostré un buen tenis, estuve lejos de mi nivel real. Tuve muchas oportunidades y no las aproveché, hay que leer mejor los partidos", describió el murciano de 20 años.

Alcaraz fue autocrítico tras su eliminación del Argentina Open. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ)

Además, reconoció: "Intento no pensar en las expectativas que la gente tiene en mí, que son muchas. Debo mejorar, sobre todo en los momentos de tensión tengo que jugar diferente", puntualizó.

Sin embargo y a pesar de la autocrítica, Alcaraz reconoció a su rival: "Debo sacar lo positivo de este partido. Jarry es un tenista que le puede ganar a cualquiera, es muy difícil por su estilo de juego".

Alcaraz tuvo su estreno en polvo de ladrillo en el año, considerando que su última competición en esa superficie fue en junio del año pasado cuando perdió las semifinales de Roland Garros con Djokovic. En al víspera de su participación en Rio de Janeiro -misma superficie-, reconoció: "El Argentina Open es el primer torneo que jugué en polvo de ladrillo después de mucho tiempo, me tocó enfrenar a jugadores incómodos. La gente me trató de maravillas y ojalá pueda volver el año que viene, no puedo afirmarlo ahora".