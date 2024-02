Cómo funcionará la "piel" del proyecto de ampliación de la Bombonera, que latirá cuando los hinchas salten

El nuevo proyecto de ampliar la Bombonera generó una revolución en el Mundo Boca, con la posibilidad de agrandar la capacidad del estadio a 90.000 espectadores sin la necesidad de continuar debatiendo con los vecinos y de tener que comprar las dos medias manzanas que se necesitaban.

Es por eso que, además de contar todo su masterplan, ahora se sumó la posibilidad de una "piel que late", que incluiría una estructura exterior como la de los estadios más modernos, con una diferencia que al hincha de Boca lo dejará tranquilo: la cancha no dejará de moverse como hoy en día, solamente agregaría sus propios latidos en el exterior a través de "una piel inteligente", según explicó el arquitecto Rodrigo Vidal.

"Es algo muy sencillo. Tendría sensores en el hormigón que detecta el movimiento, entonces cuando la Bombonera lata, también las luces exteriores. Y los socios tendrán pulseras y si estás en Ushuaia, vas a saber cuando está latiendo. Una cosa interactiva muy buena", detalló.

El plan del arquitecto Rodrigo Vidal para la Bombonera.

La obra principal, que sería la ampliación, demandaría entre 12 y 18 meses y fue explicada por Vidal en Olé: "Nuestro proyecto, lo que logramos hacer, es no comprar a ningún vecino, no invadir ninguna calle, no salir de la Bombonera. Renovar la cancha existente. Levantamos el campo de juego unos 7.80 metros y desplazamos hacia las vías, eso nos permite hacer campo más grande. El primer anillo desaparecería y palcos vip también, completamos dos bandejas y sumamos un nueva arriba, sin invadir la calle. Y la cancha terminaría teniendo tres bandejas techadas para 90.000 espectadores con 440 palcos vip. Es como un pase de magia".

Esta propuesta para la Bombonera incluiría también la construcción de un complejo con un nuevo microestadio para el básquet, con capacidad para 15.860 espectadores donde hoy se ubican las canchas auxiliares de Casa Amarilla. La Bombonerita quedará como cancha de entrenamiento y además se construiría un hotel cinco estrellas.

Al ser consultado por los palcos, el arquitecto finalizó: "La cancha nueva va a tener 440 palcos VIP nuevos que son mejores que los actuales porque son duplex, entonces se pondrá en medio de la cancha con la mejor visual el palco de Maradona".