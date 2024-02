Augusto Batalla dijo por qué cree que no lo quisieron de vuelta en River: “Sé que Armani…”

Augusto Batalla, de gran presente en Europa y luego de un 2023 muy positivo en San Lorenzo, habló sobre su frustrada vuelta a River, su salida del Ciclón y de su actualidad en el Viejo Continente.

Refiriéndose a la posibilidad de haber sido el arquero del Millonario a finales del año pasado cuando terminó su contrato, el arquero opinó en La Red: "No sé por qué no volví. Sé que Armani ocupa un lugar muy importante en el club y que por ahí tenernos a los dos no era lo más conveniente. Creo que va por una cuestión de rendimientos y que hoy el arquero lo está haciendo muy bien".

Luego, confesó su deseo: "Sueño con tener la posibilidad de volver a ocupar el arco de River. Se que hoy está muy bien ocupado por un arquero que ganó todo, que lo hace de una manera increíble y a la cuestión de planteárselo hoy no le veo ningún sentido".

Batalla y un gran presente en Europa.

Por otro lado, Batalla desmintió rumores sobre una mala relación con Germán Lux, otro arquero con el que compartió plantel en el equipo de Núñez: "Yo nunca discutí con Germán, porque estuvimos poco tiempo con él, seis meses, y después me fui a préstamo. Siempre que no volvía a River lo usaban, algo que me daba mucha gracia, porque nunca tuve ni un mínimo inconveniente con Germán".

También dejó en claro lo que pasó con Marcelo Moretti, el presidente de San Lorenzo, a la hora de abandonar la institución de Boedo: "Con respecto al tema de San Lorenzo, que no le mientan a la gente en algunas cosas. Yo no me fui por algo económico, que fue lo que se dijo. Yo quería aclarar eso porque soy un tipo que siempre va con la verdad y no me gusta que se metan con mi persona. Sinceramente no sé por qué se dijo eso".