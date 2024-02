Xavi se enojó cuando le preguntaron por Mbappé: "No voy a..."

Kylian Mbappé abandonará el PSG a mitad de año y su nombre suena en cada equipo grande de Europa, como el posible destino del futbolista francés.

Es por eso que Xavi Hernández fue consultado sobre su interés por el campeón del mundo en Rusia 2018 pero esquivó con su respuesta: "No tengo mucho que decir. Lo único que se ha hecho oficial es que el jugador se marcha del PSG".

"Cuando sea oficial me lo vuelves a preguntar, nuestra situación es otra. Es acabar bien la temporada, centrarnos mañana en el Celta, en nuestra eliminatoria de Champions y en tratar de ir recortando en La Liga. Estamos centrados en eso", aseguró el entrenador de la última edición de La Liga.

Tras un intento fallido de evitar declarar sobre Kiki y una cara de pocos amigos, al DT le volvieron a preguntar lo mismo y terminó enojándose por las reiteradas preguntas sobre Mbappé: "Pero no me preguntes más por Mbappé, de verdad. No voy a hablar más de eso. Lo siento. Creo que no debo hablar".

A pesar de que el Barcelona de Xavi sonó como uno de los posibles equipos a los que podría desembarcar el capitán de la selección francesa, todo indica que su clásico rival, el Real Madrid, sería su próximo destino.

Luis Enrique, actual entrenador de Mbappé, fue otro que intentó evitar el tema de su futbolista estrella: "Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada. Cuando hablen, les daré mi opinión. Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son los que tienen que hablar".