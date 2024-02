Lleva jugados sólo 8 partidos en Boca y ya suena para un grande de Europa

En cada mercado de pases, Boca recibe el interés o alguna oferta formal por un futbolista de sus inferiores. Es claro que parte de la política de esta gestión es darle espacio a estos juveniles para que se potencien en Primera y luego puedan salir al exterior.

Recientemente, comenzó a dejar la institución una serie de nombres que formaron parte de una camada exitosa en la Reserva como Luis Vázquez (Anderlech), Alan Varela (Porto) y Valentin Barco (Brighton). Sin embargo y cuando aún quedan jugadores de esa camada, como Valentini, Medina y Equi Fernández; desde el viejo continente ya comienzan a posar los ojos en los jugadores aún más jóvenes, que apenas han dado sus primeros pasos en Primera.

Jabes Saralegui es categoría 2003. (Foto: @BocaJrsOficial)

Es el caso de Jabes Saralegui, quien no alcanzó a superar la línea de los 300 minutos disputados, ya que sumó apenas 286, distribuidos en 8 partidos en el equipo. El volante de 20 años debutó de la mano de Almirón, en un encuentro ante Racing en octubre pasado, en el marco de la Copa de la Liga anterior.

A pesar de esos apenas 8 partidos, el medio italiano Calcio Mercato informó que es el Inter de Milán el club que ya lo sigue de cerca, de la Serie A italiana. A priori, el jugador tiene contrato en Boca hasta 2026 con una cláusula de 15 millones de dólares.

Saralegui firmó su primer contrato en 2022. (Foto: @BocaJrsOficial)

Mientras tanto, Diego Martínez lo tiene en cuenta. Tal es así que dispuso su ingreso en el segundo tiempo durante 4 de los 5 partidos que lleva disputado Boca en esta temporada. Lógicamente, con distinto tiempo de participación: ante Sarmiento 17 minutos, contra Tigre otros 9, frente a Defensa media hora y ante Central Córdoba ingresó 23 minutos. Había disputado otros 4 con Almirón, incluidos dos como titular antes de la final de la Libertadores.

Al llegar en una de sus primeras conferencia de prensa, el DT se mostró sorprendido por el nivel del lateral, nacido en Entre Ríos. "Hablamos (con el cuerpo técnico) de la sorpresa que nos dio Esteban (Jabes Saralegui) al que no me tocó dirigir cuando estuve en el club. Cuando lo ves entrenar te das cuenta que tiene una proyección importante. Me gusta cómo compite, cómo escucha a la gente más grande", reconoció en su momento.