El anuncio bomba de Luis Suárez sobre su futuro a solo dos meses de llegar al Inter Miami

Luis Suárez comunicó una de las decisiones más importantes de su carrera: luego del partido frente a Newell's, el delantero confirmó que se retirará del fútbol cuando termine su paso por el Inter Miami, aunque todavía no hay una fecha establecida.

En Uruguay la noticia no fue muy bien recibida, ya que los hinchas de Nacional esperaban un último ciclo en el Bolso y que el futbolista de 37 años dejara el fútbol vistiendo la camiseta de uno de los dos equipos más grandes del país oriental.

Suárez se retirará del fútbol al lado de Messi. (Foto: @luissuarez9)

"El Inter Miami será mi último club. No puedo ser más sincero. Mi familia ya lo sabe. Aún no tengo fecha, pero es el último paso. Estoy preparado para este último desafío, pero hay un desgaste inevitable y al final quiero tener calidad de vida", expresó Suárez tras el amistoso en el DRV PNK Stadium ante la Lepra.

"Hablo de esto y me vienen ganas de llorar porque soy así, pero te tenés que ir preparando. Recuerdo que un exjugador me dijo que el jugador no está preparado nunca para el retiro. Mirá al Loco Abreu, yo me crié con él. Lo veo y me digo, ¿cuándo me voy a retirar?", agregó el ex delantero de Barcelona en una entrevista con La Mesa de la radio uruguaya Del Sol.

Por último, soltó que ganar la Copa América de este año con su selección sería el broche perfecto para su extensa carrera: "Me arriesgué mil veces y viví momentos únicos. Sería lo ideal, pero depende mucho de mi trabajo dentro de la cancha. Bielsa se basa mucho en la intensidad, en el trabajo del jugador, en la entrega y los tácticos. Ya dijo que hay jugadores que no necesitan tiempo de trabajo para entender lo que pide. Yo las hice y me felicitó en ese momento".

A sus 37 años, el Pistolero firmó un contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2024 y decidió acercarse nuevamente a su gran amigo Lionel Messi, con quien en los próximos días debutará oficialmente con las Garzas. Su primer partido por los puntos será como local ante Real Salt Lake, el miércoles 21 de febrero.