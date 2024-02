Díaz Acosta y el Court Guillermo Vilas, una unión inseparable

Según la Real Academia Española (RAE), la segunda definición de “hábitat” se describe como “ambiente particularmente adecuado a los gustos y necesidades personales de alguien”. Este concepto le calza perfecto al Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC), más precisamente el Court Guillermo Vilas, si a Facundo Díaz Acosta nos referimos.

En 2018, el zurdo deslumbró cautivó al público con su gran actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En la Catedral del Tenis Argentino, se quedó con la Medalla de Plata en singles -cedió en la final ante Hugo Gaston-. A medida que el bonaerense avanzaba en el torneo, las tribunas se llenaban cada vez más. Transmitía mucha hombría e inconsciencia, propias de esa edad, en cada desafío.

En agregado, también obtuvo la presea dorada con Sebastián Báez, su gran compañero generacional del circuito junior (hoy también son los dos mejores de la camada 2000). Esos triunfos significaron dos de las 26 Medallas que consiguió la delegación argentina en la cita olímpica en Buenos Aires. A los 18 años, Díaz Acosta ya mostraba un tenis apto para el circuito grande.

Sonrisa de oreja a oreja: Díaz Acosta, semifinalista en Buenos Aires. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ)

“Cuando era chico, en los G2 o G3, me iba muy mal acá, no sé por qué. Por eso nunca me mandaban a la central. La primera vez que jugué fue en ese debut en los Juegos (NdR: venció por 6-0 y 6-3 a Philip Henning, de Sudáfrica). La tribuna lateral estaba casi llena y se me puso la piel de gallina, nunca había jugado ante tanta gente”, recuerda en el Argentina Open. Claro que, cuando jugó las finales de los YOG, las gradas estaban colmadas.

El estado de gracia con el Court Guillermo Vilas, desde entonces, nunca se fue. Con la humildad y sencillez que lo caracteriza, sumado a un crecimiento tenístico exponencial, el pupilo de Mariano Monachesi pisará el polvo de ladrillo de la Catedral para jugar su primera semifinal ATP, cinco años más tarde. Dejó en el camino a Daniel Altmaier (53°), Francisco Cerúndolo (22°) y este viernes a Dusan Lajovic (58°).

En los cuartos de final, Díaz Acosta no tuvo inconvenientes para derrotar al serbio por 6-4 y 6-3. El punto clave del partido estuvo en la solidez desde su servicio: consiguió el 69% de primeros servicios y ganó el 75% de los puntos disputados desde ese golpe. Además, en reiteradas ocasiones abrió a su rival con su drive y lo incómodo; cuando Lajovic no tiene la iniciativa se siente incómodo y el argentino lo manejó a su merced. En menos de una hora y media consiguió su lugar entre los cuatro mejores.

“Estoy muy contento por cómo estoy jugando. Ojalá mantenerlo muchas semanas seguidas”, dijo Díaz Acosta tras meterse en las semis del Argentina Open. Sin dejar de soñar, el zurdo buscará su primera definición en el circuito principal ante Federico Coria (106°), con quien tiene el historial empatado en uno.