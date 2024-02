De Paoli, picante sobre el motivo por el que sacó a Alex Arce: “La realidad es que hace 4 meses que…”

El nerviosismo y la tensión se apoderaron de Independiente Rivadavia en la derrota como local ante Instituto. Hubo tensión de los jugadores dentro del campo, del propio entrenador Rodolfo de Paoli con la tribuna y hasta del DT fuera del terreno de juego, y con el micrófono en mano.

El desencadenante principal fue el reemplazo, a los 61 minutos de la segunda mitad, de Alex Arce. Al paraguayo no le gustó para nada el cambio y se retiró del campo de juego pateando un cartel publicitario. Cuando el DT estiró su mano para saludarlo, se dio vuelta y se marchó a los vestuarios.

Finalizado el encuentro y ya en conferencia de prensa, De Paoli brindó una explicación del cambio, pero lejos de despejar la polémica, la incrementó, al hablar de una supuesta mala forma física. "¿La salida de Arce? Puse un 9 y saqué a otro ¿Querés que juguemos con dos 9? Arce es un jugador importante para nosotros pero no hizo la pretemporada a la par del resto y no podemos correr el riesgo de una lesión. Preferí que entre Mauricio (Asenjo) por él y el martes ante Argentino Juniors esté en condiciones", explicó.

Luego, le consultaron sobre la salida con bronca del delantero y en esa oportunidad dejó una nueva bomba, en referencia la falta de preparación del paraguayo. "Se ve que no saludó a nadie. Salió enojado. Se que se metió al vestuario y no sé si volvió al banco. A nadie le gusta salir, lo que pasa es que nosotros cuidamos la condición física", comenzó.

A propósito, sentenció: "Arce no hizo la pretemporada. Arce antes de jugar la final contra Almirante Brown hacía un mes que no entrenaba. Arce después de jugar la final tampoco entrenó. Arce es el jugador que quiere el mercado pero la realidad es que hace 4 meses que no entrena con normalidad. Jugó cinco partidos en menos de 25 días, la lógica de los GPS dice que se va a lesionar. Sería muy tonto de mi parte lesionar al jugador más importante que tenemos, teniendo en cuenta que jugamos martes y sábado".