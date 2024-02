Bomba en Independiente Rivadavia: la decisión de Alex Arce que lamentan los hinchas leprosos

El futuro del goleador paraguayo que fue determinante para el ascenso de Independiente Rivadavia está definido. Alex Arce será jugador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y viajará en las próximas horas a Ecuador para hacerse la revisación médica. Tras días de negociaciones, el club que supo ser campeón de América comprará el 100% de la ficha del delantero. Si bien todo se da el día después del evidente descontento del jugador tras la decisión de Rodolfo De Paoli, que lo sacó en el ST del partido ante Instituto y luego cargó contra su estado físico en la conferencia de prensa, la operación se venía cocinando hacía días.

"Arce es un jugador importante para nosotros pero no hizo la pretemporada a la par del resto y no podemos correr el riesgo de una lesión. Es el jugador que quiere el mercado pero la realidad es que hace 4 meses que no entrena con normalidad", sentenció Rodolfo De Paoli tras perder 2 a 0 ante Instituto en lo que fue la peor presentación azul en Primera.

Este viernes fue una jornada repleta de rumores y la transferencia parecía estar cada vez más cerca. A lo largo de la jornada, el representante de Alex Arce volvió a meter presión (hizo rally de declaraciones en medios de Mendoza y Ecuador) para forzar la venta a la Liga Deportivo Universitaria de Quito y hasta trascendió que el club ecuatoriano ya tenía inscrito al delantero en la lista de jugadores para disputar la Copa Sudamericana 2024.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Liga llegó a un acuerdo de palabra para comprar el pase de Alex Arce.

*??Luego de varios días de negociación, LDU adquiere la totalidad de la ficha del delantero. Una vez superada la revisión médica, firmará contrato hasta diciembre de 2026.

Con la salida de Alex Arce latente desde que se abrió el mercado de pases, la Lepra sumó dos 9 para reemplazar al paraguayo en caso de que esto ocurriese. Se trata de Mauricio Asenjo y del mendocino Franco Di Santo. El primero ya sumó minutos y hasta marcó un gol; mientras que el segundo todavía no debuta con la camiseta leprosa.

Los números de Arce quedarán por siempre en la memoria y corazón de los hinchas, y también en los libros del Club Sportivo Independiente Rivadavia. Fueron 37 partidos, donde participó activamente de 32 goles (28 marcados por él y 4 asistencias). Fue el goleador del histórico ascenso desde la Primera Nacional a la Liga Profesional. Top.