Marcos Rojo explotó contra Pablo Giralt tras una fuerte sentencia del periodista: “La falta de respeto es increíble”

Boca recuperó la alegría tras vencer a Central Córdoba en la Bombonera y ya se prepara para disputar el próximo domingo el partido frente a Lanús, con el objetivo de mantener esta racha. Sin embargo, la proximidad del Superclásico contra River obliga a pensar también en ese partido, para el cual el DT Diego MArtínez podría recuperar algunas piezas clave.

Uno de ellos es el central y antes capitán del equipo, Marcos Rojo, quien se encuentra en la última fase de su recuperación.

Mirá el video

Este jueves, en la señal de TNT Sports dieron la información de que estaría en condiciones de jugar ese partido, pero el conductor Pablo Giralt se mostró en desacuerdo con su ingreso y lanzó una dura crítica al defensor. "Rojo no puede jugar el Superclásico porque lo van a bailar. Lo digo ahora con antelación para que no queden dudas. Hoy lo tenés a Lema que está bien, a Figal que está bien, a Valentini que jugó un gran Preolímpico. No está Rojo para jugar un clásico", expresó.

Además, agregó: "En Boca hay mucha preocupación por el tema Rojo. Juega muy poco, no administra las cargas. Va a tener que gestionar mucho el entrenador la presencia de Rojo para poder usarlo. Tiene que entender la edad que tiene Rojo. No tiene 20 años y a veces Rojo cree que tiene 20 años".

La respuesta de Rojo.

Rápidamente, el defensor se hizo eco de los comentarios y por la vía de su perfil oficial en la red social Instagram, subió la captura del video y respondió: "La falta de respeto que manejan algunos "periodistas" en este país es increíble. ¿Pablo Giralt, qué sabés lo que yo creo? Sé muy bien la edad que tengo y el recorrido. Pedazo de fenómeno".