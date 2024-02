La tajante frase de Armani sobre la desobediencia de Barco con Demichelis en el penal fallado: “Se hablará…”

River no pudo continuar con su racha victoriosa en su visita a Atlético Tucumán, en un estadio en el que igualó en sus últimas cuatro presentaciones (las tres anteriores habían sido 1-1). De esta manera el Millonario continúa como el único puntero de la Zona A, pero tanto Argentinos Juniors como Instituto de Córdoba pueden alcanzarlo si suman de a tres durante la jornada de este jueves.

Sin dudas, la imagen del partido fue la que sucedió en el primer tiempo cuando el elenco de Núñez tuvo un penal a favor. Tras un cruce de palabras entre Miguel Borja y Esequiel Barco, fue el exjugador de Independiente quien se encargó de la pena máxima. Lo erró, pero el VAR determinó que la ejecución se realizara nuevamente. En ese momento, Martín Demichelis ordenó que fuera el colombiano quien pateara, pero este no hizo caso, remató y volvió a fallar.

En este contexto, ni bien se consumó la igualdad en el estadio Monumental José Fierro, quien fue consultado por esta situación fue Franco Armani. “Son cosas del partido. Ya está. Hay que dejarlo de lado y mirar para adelante. Cualquiera puede errar un penal. Cualquiera lo puede patear y errarlo. Hay que seguir trabajando, hay cosas para mejorar.

“No era el momento, en pleno partido. En el entretiempo tampoco, de esto se hablara después", añadió el Pulpo. A su vez, el arquero de River soltó: "No hay que generar algo muy grande con respecto a eso. Erró dos penales y son cosas del fútbol. Hay que apoyarlo. Debe estar triste porque le tocó errar”.

A la hora de analizar lo sucedido en cancha, Armani manifestó: “Fue un partido difícil, sabíamos que iba a ser complicado. Acá siempre se hacen difíciles. Atlético no venía del todo bien en cuanto a resultados, pero acá de local, con su gente y contra nosotros, para ellos es un plus extra. Mejoramos en el segundo tiempo. Por ahí no fue lo nuestro, lo que veníamos jugando, pero se vio otro River”.

“Fue un partido difícil en una cancha difícil. El empate sirve, hay que hacerlo valer de local contra Banfield. Rescato que se sigue manteniendo el arco en cero. El cero genera confianza a la defensa y a todo el equipo. El punto es valioso y hay que hacerlo valer el fin de semana en casa”, sentenció el campeón del mundo.