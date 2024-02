La desopilante reacción de Zenón cuando le dijeron que el gol del 1-0 se lo “robó” Merentiel sobre la línea

Boca, que se mantiene invicto en las cinco fechas que lleva disputadas hasta el momento en la Copa de la Liga, obtuvo el primer triunfo del año en la Bombonera. Este miércoles por la tarde, de la mano de Miguel Merentiel y Kevin Zenón, el Xeneize barrió a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2-0.

Una de las grandes figuras del partido fue el mediocampista proveniente de Unión de Santa Fe. Desde que sumó sus primeros minutos ante Platense en el debut, se ha mostrado como uno de los puntos más altos del equipo de Diego Martínez, en el cual ya se ganó un lugar entre los titulares.

Mirá el video

Y el de este miércoles no fue la excepción para Zenón, quien convirtió su primer gol con la camiseta de Boca (podrían haber sido dos, pero Merentiel se lo "robó" en la primera etapa). El volante fue consultado sobre esta situación en su charla con los medios de comunicación presentes en la zona mixta del estadio.

"En el entretiempo me dijeron algo y pensé que me estaban jodiendo. Después lo vi, pero no pasa nada. Le dije que lo quería mucho, pero no pasa nada. Lo importante era ganar, se lo debíamos a la gente", lanzó a la hora de referirse al momento en el que se enteró que el tanto no había sido suyo.

Posteriormente le preguntaron por el regalo que un niño le dio en la previa del partido el cual, al parecer, le dio buena suerte. "Me dio un sticker, me lo guardé en la canillera y me vino muy bien. Lo voy a usar en todos los partidos, quedó como cábala", sentenció una de las figuras de Boca.