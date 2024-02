Merecido: Delbonis fue homenajeado en el Court Guillermo Vilas

Cuando Roberto Carballes Baena transformó en ganadora su volea cruzada, a Federico Delbonis se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Su etapa como tenista había finalizado en aquel instante y solo quedarían recuerdos. En definitiva, lo necesitaba porque los dolores en la cadera se habían vuelto insoportables en el último tiempo.

“Es lo que quería. Llegué a un punto en el que sentía que no me entrenaba como debería para revertir la situación. Tenía molestias diarias inaguantables. Estando acá te pica el bichito de querer jugar, pero no tengo las herramientas físicas para hacerlo”, sentenció en su última conferencia de prensa, tras despedirse en dobles junto a Facundo Bagnis, un gran amigo desde el circuito junior.

El partido despedida del azuleño, ganador de dos títulos en el circuito mayor (San Pablo 2014 y Marrakech 2016), se disputó en el Estadio 2 por una disposición de ATP. Según Martín Jaite, Director del Argentina Open, la máxima entidad del tenis masculino no quiere que haya partidos de dobles en cancha central, al menos hasta semifinales.

El abrazo entre Martín Jaite y Federico Delbonis en la despedida del azuleño. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ)

En consecuencia, el gran homenaje para uno de los Héroes de Zagreb se dio este jueves durante la sesión nocturna. Recibió una ovación cuando ingresó al Court Guillermo Vilas y le hicieron un pasillo, mientras caminaba de la mano de su hija. Jaite le entregó un mini-mate, similar al trofeo que se le entrega al campeón del torneo.

Humilde, simple y sencillo, comenzará una nueva etapa con su familia como prioridad, pero con proyectos relacionados a lo tenístico. Su figura será respetada eternamente desde el rol que cumpla.