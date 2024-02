La tremenda reacción de Carlos Alcaraz con la 12 al presenciar el partido de Boca en la Bombonera

El debut de Carlos Alcaraz en el Argentina Open está cada vez más cerca. Está pautado para este jueves, desde las 18.30, cuando enfrente al argentino Camilo Ugo Carabelli (135°). Eso sí, no quiere desaprovechar ningún día en Buenos Aires por lo que este miércoles cumplió uno de sus sueños y se relaciona con Boca Juniors.

En la jornada de este martes, el ganador de dos Grand Slam (US Open 2022 y Wimbledon 2023) había visitado la Bombonera para vivir de cerca lo que se siente estar allí. Sin embargo, la experiencia no iba a ser completa si no presenciaba un partido de Boca como local, y lo cumplió.

Mirá el video

Alcaraz, número 2 del ránking ATP, se hizo presente en el encuentro en el que Boca le ganó por 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, precisamente en La Bombonera, en el segundo partido de Boca en casa, el tercero como local considerando el que disputó en San Lorenzo.

Carlos Alcaraz visitó la Bombonera. (Foto: Boca Juniors)

De hecho, no solo presenció el partido sino que hasta fue retratado entonando una de las canciones que la 12 le dedica a River, el clásico rival. Todo fue retratado en un video que ya se viraliza en las redes, publicado por el periodista Tato Aguilera.

No es la primera vez que el español le envía un guiño al mundo Boca. Durante su estadía en el Argentina Open del año pasado, develó su fascinación por uno de los estadios más reconocidos del mundo. "La verdad es que no tengo ninguna preferencia entre ambos. Eso sí, tampoco busqué mucho ni me enteré demasiado sobre ambos equipos. Pero partiendo de que no hincho por ninguno, sé que La Bombonera es el estadio que más ruido y más calor hace", sentenció.