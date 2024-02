La furia de Quintana y todo Central por el gol anulado ante Independiente: “El árbitro no tuvo las agallas de…”

Independiente venció por 1-0 a Rosario Central en el Libertadores de América, y sobre el final del partido, una jugada polémica hizo estallar a Carlos Quintana y a todo el Canalla tras una jugada clarísima que terminó en falta en ataque para el Rojo.

En la última clara del encuentro, Rodrigo Rey salvó a su equipo: metió una tremenda atajada, y en el rebote, el defensor ex Talleres saltó junto al arquero para conectar la pelota. Ninguno de los dos consiguió tocarla y por el pique, se terminó metiendo en el arco del local.

Mirá el video

Leandro Rey Hilfer sancionó a favor del Rojo y tras el pitazo final, los jugadores y hasta el cuerpo técnico se metieron al medio del campo a reclamarle eufóricamente al árbitro. Russo, el DT de Rosario Central, estaba desencajado tras la decisión y hasta le gritó: "salí de acá" a una policía que intentaba separar a los jueces de los futbolistas eufóricos.

"Era para empatar y por una mala decisión del árbitro nos quedamos con nada. En el momento me da la sensación que salto limpio, él queda mal parado mirando hacia el arco, se encuentra conmigo arriba, y el referí no tuvo las agallas para ir a verla, una jugada determinante, que define mucho. Por lo menos la tenés que ir a ver para tomar la decisión final. A veces en esta cancha pasan estas cosas", declaró Quintana.

Luego, explicó lo que sucedió en los reclamos y cuando él y sus compañeros llegaron al vestuario: "No sabía que decirnos, es raro porque siempre te dicen lo que pasó, pero él nunca da una respuesta, cobra y no sabe qué decir. Esa actitud te termina de confirmar que no lo quiso cobrar. Cuando vinimos al vestuario lo vimos y lo confirmamos. Nos duele porque hicimos los méritos para, por lo menos, llevarnos un punto".

Russo también se expresó en la conferencia de prensa post partido sobre esta polémica jugada: "La miré y Quintana salta antes que el arquero, llega él a la pelota antes. Son cosas que te pueden pasar. Lo importante es que el equipo luchó pero no tuvo el fútbol al que estamos acostumbrados pero luchó, buscó y peleó hasta el final. Esas cosas son dignas y valorables para un equipo que quiere ganar siempre".

Rosario Central intentará cambiar de página y se enfrentará a Gimnasia el sábado 17 de febrero en el marco de la sexta fecha de la Copa de la Liga. Ocho días más tarde, el último campeón visitará a Newell's en la fecha de los clásicos.