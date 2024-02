Etcheverry es el primer clasificado a los cuartos de final del Argentina Open

Tomás Etcheverry se convirtió este miércoles en el primer clasificado a los cuartos de final del Argentina Open, luego de una victoria convincente sobre el colombiano Daniel Elahí Galán por 6-3 y 6-0.

Etcheverry, ubicado en el puesto 27 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 22 minutos para doblegar a Galán (80) en el partido que inauguró la jornada de octavos de final en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo.

El argentino, de 24 años, se instaló nuevamente entre los ocho mejores del torneo como había hecho el año pasado, y jugará su próximo partido el viernes ante el vencedor del cruce que animarán más tarde el chileno Nicolás Jarry (21), tercer cabeza de serie, y el suizo Stan Wawrinka (60), programado para no antes de las 20.

El platense comenzó el partido muy prendido y se entusiasmó con un quiebre rápido de servicio en el primer punto, luego sirvió a la perfección para estirar la ventaja a 2-0 y sacar la primera diferencia. Sin embargo, el colombiano, vencedor ayer de Diego Schwartzman (116) en tres sets, reaccionó y ganó tres puntos seguidos para ponerse al frente 3-2.

Etcheverry, con una derecha pasada y profunda, revirtió la situación y pasó a dominar el escenario, así ganó cuatro juegos consecutivos (con dos quiebres de servicio) y se llevó el set inicial por 6-3.

El argentino, quien había vencido al colombiano la anterior vez que se enfrentaron, el año pasado en los cuartos de final del abierto austríaco de Kitzbuhel, comenzó arriba el segundo parcial con su servicio y sacó provecho de los numerosos errores no forzados del colombiano de Bucaramanga, sobre todo de derecha, así quebró nuevamente y se adelantó 2-0.

Lo que vino después fue un monólogo del tenista platense, que ganó en total 10 games seguidos desde que estaba 3-2 abajo y se llevó una cómodo victoria por 6-0 que lo ilusiona para lo que viene en el ATP porteño.

"Jugué un gran partido, acá en Buenos Aires me motivo mucho, el hecho de jugar ante mi gente es algo hermoso, siento una energía extra y se nota", admitió Etcheverry, instantes después de su triunfo. "Estoy jugando muy bien, me siento motivado y llegar nuevamente a cuartos de final me pone feliz", añadió el argentino, quien ganó dos partidos sin ceder sets, el anterior en la ronda inicial sobre el español Roberto Carballes Baena (64).

El Argentina Open se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 728.185 dólares y tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.

