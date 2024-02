El desopilante consejo de Dibu Martínez tras su histórica atajada a Kolo Muani: "Sigo haciendo pilates y cuando estiro esa pierna..."

Dibu Martínez fue sin dudas uno de los grandes protagonistas en la obtención del Mundial de Qatar 2022 de la Selección argentina. Y a un poco más de un año de la tercera estrella, recordó -una vez más- su inolvidable atajada a Kolo Muani en la final ante Francia.

En diálogo con D Sports, el arquero de Aston Villa reveló: "La atajada a Kolo Muani me la mandan todos los días, hace un año y medio. He atajado un par de veces así acá en la Premier, pero como ese día… Sigo haciendo pilates, y cuando estiro esa pierna digo: ‘Ahhh, esta me dio la Copa del Mundo’. Y nos reímos con los profes. Me dicen: ‘No es suerte, es entrenamiento’". Y lanzó un desopilante consejo: "Estiren, que a mí me dio la Copa del Mundo".

Con una sonrisa en su rostro, el campeón del mundo recordó aquel momento en el tiempo extra de la gran final en el Lusail: "Tiré la monedita para arriba y dije ‘pegame’. Cerré los ojos, pero ese día estaba iluminado".

Además, Dibu Martínez habló sobre el momento en que acercó su entrepierna a la cara de Kylian Mbappé, cuando el delantero del PSG colocó la pelota en el punto penal: "Ni me acuerdo, me mandan cada cosa. Hay 70 mil cámaras y no te das cuenta que estás jugando una final del Mundial. Capaz lo hago en un entrenamiento y no lo ve nadie. Eso soy yo. Soy muy inocente a la hora de jugar".

Por último, opinó sobre la posible salida de Scaloni y reveló su predicción para la Selección argentina en la Copa América: "Son decisiones, él ganó todo como entrenador y nos dio todo. Si decide dar un paso al costado lo vamos a entender. Es un ser humando y extraña a su familia también. La Selección exige muchísimo. Tenes que estar con todas las energías para liderar un grupo de ganadores pero como nuestro entrenador, ningún logro hubiera sido posible sin él y nos dolería mucho perder al capitán del barco. Pero creo que va a seguir, Tapia es un buen presidente y vamos a ganar la Copa América".